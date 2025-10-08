Abgespeckter "Billig-Tesla" ist teurer als altes Premium-Modell

08.10.2025

Bei den neuen Versionen muss man auf einigen Komfort verzichten. Zudem laufen Steuervorteile in den USA aus.

Der US-Elektroauto-Hersteller Tesla hat seine abgespeckten Versionen des Model 3 und Model Y für den US-Markt präsentiert. Mit einem Preis von 37.000 Dollar (31.850 Euro) bzw. 34.430 Dollar sind die Modelle allerdings teurer als es die "Premium-Versionen" noch Anfang vergangener Woche waren. Grund sind Steuervorteile, die ausgelaufen sind.

Tesla-CEO Elon Musk verspricht seit Jahren günstigere Teslas für den Massenmarkt. 2024 hatte er allerdings Pläne für den Bau eines völlig neuen Elektrofahrzeugs für 25.000 Dollar aufgegeben. Abgespeckte Varianten Über die neuen Ausstattungsvarianten gab es bereits einige Gerüchte, die sich jetzt bestätigen. So haben die abgespeckten Modelle keine Front- und Heckleuchtenleiste, neue 18-Zoll-Räder, weniger Lautsprecher im Innenraum, eine modifizierte Mittelkonsole und eine geringere Reichweite sowie Beschleunigung. Zudem sind sie nur einfarbig erhältlich, wobei lediglich Grau als Standardfarbe kostenlos ist. Will man seinen Tesla in Weiß oder Schwarz, muss man 1.000 Dollar bzw. 1.500 Dollar draufzahlen.