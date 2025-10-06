Kommt das Billig-Modell? Tesla kündigt neues Produkt an

Tesla hat am Sonntag mit einem 7-sekündigen Video auf X für Dienstag, 7. Oktober, ein Event angekündigt. Zu sehen ist eine sich schnell drehende Scheibe mit Tesla-Logo.

Tags darauf postete Tesla ein nur wenig längeres Video, auf dem zu dröhnend-verheißungsvoller Musik 2 leuchtende Scheinwerfer im Dunkeln zu sehen sind. Das deutet auf die Veröffentlichung eines günstigeren Tesla-Modells hin, das schön länger erwartet wird.

Marktstart auf Q4 verschoben

Im Juni hatte der Autohersteller erklärt, erste Fahrzeuge eines günstigeren Model Y gebaut zu haben. Sie sollen etwa 20 Prozent billiger sein als das Aktuelle, das in den USA ab 44.990 Dollar (ca. 39.000 Euro) zu haben ist. In Österreich listet Tesla das Model Y derzeit ab 43.570 Euro.

Der Marktstart des neuen Modells wurde nach ersten Andeutungen dazu mehrmals verschoben. Tesla kündigte ihn zuletzt für das 4. Quartal 2025 an. Vor wenigen Tagen wurde ein ungetarntes Modell bei einer Testfahrt gesichtet.

Zwischenzeitlicher Verkaufsrekord in den USA, sinkende Zahlen in der EU

Am 2. Oktober hatte Tesla einen Rekord an Auslieferungen innerhalb der USA bekanntgegeben: Im dritten Quartal waren es 497.099 Stück, der Großteil davon Model 3. Das hängt allerdings mit einer Steuererleichterung für E-Autos zusammen, die mit Ende September ausgelaufen ist. Beobachter erwarten bis zum Jahresende einen Einbruch der Verkaufszahlen.

In Europa, wo chinesische Hersteller immer mehr Fuß fassen, sanken die Tesla-Verkaufszahlen. Im August 2025 waren sie um 22,5 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum im Vorjahr. Auch die Gesamtzahl aller Auslieferungen 2025 soll etwa 10 Prozent niedriger sein als 2024, heißt es bei Reuters.

Die Ankündigung des neuen Produkts könnte eine Beruhigungsmaßnahme für Investoren sein bzw. vom erwarteten Abwärtstrend ablenken. „Die Herausforderung [für Tesla] besteht nun darin, mit der möglichen folgenden Abschwächung umzugehen, und genau hier wird ein neues, erschwingliches Modell entscheidend, um die Dynamik aufrechtzuerhalten“, erklärt etwa Analyst Matt Britzman von der Investmentgesellschaft Hargreaves Lansdown gegenüber Reuters