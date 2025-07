Tesla nimmt Model S und X in Österreich aus dem Programm

Wer die Tesla-Website ansteuert, wird derzeit vom Model S und dem Model X nicht allzu viel zu sehen bekommen. Beworben werden dort nämlich hauptsächlich die beiden Mittelklassewägen Model 3 und Model Y. Das ist kein Zufall.

Die beiden Elektroautos der Oberklasse wurden nämlich hierzulande aus dem Programm genommen. Wer sich aktuell ein Model S oder Model X zulegen möchte, kann lediglich aus dem bereits vorhandenen Bestand wählen. Die Bestellung und Konfiguration eines Neuwagens sind nicht möglich.

Österreich ist dabei nicht allein. Auch in Deutschland, dem drittwichtigsten Tesla-Absatzmarkt in Europa, ist man derzeit auf Bestandsfahrzeuge angewiesen. Selbst in Norwegen, dem wichtigsten Markt in Europa, können keine neuen Model S und X konfiguriert werden.

➤ Mehr lesen: "Günstigeres" Tesla-Modell in freier Wildbahn abgelichtet