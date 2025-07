"Günstigeres" Tesla-Modell in freier Wildbahn abgelichtet

29.07.2025

Tesla wird wohl demnächst ein leistbareres Elektroauto auf den Markt bringen. Ein solches Modell wurde nun erspäht.

Eigentlich hätte Tesla ein kleineres und günstigeres Elektroauto auf den Markt bringen wollen. Die Arbeiten daran waren angeblich bereits fortgeschritten. Aber dann entschied sich Elon Musk plötzlich, dieses Projekt einzustellen und alles auf eine Karte zu setzten: die Robotaxis. Seither ist der Tesla-CEO immer mehr in rechte politische Sphären abgedriftet, worunter die Verkäufe stark leiden. Angesichts der erstarkten Konkurrenz kann aber auch das Line-up des einstigen E-Auto-Pioniers immer weniger überzeugen. Um die eingebrochenen Verkäufe wieder anzukurbeln, muss wohl doch ein günstigeres Modell her. Ein solch leistbareres Elektroauto wurde erst vor einigen Tagen auf dem Werksgelände in Fremont in Kalifornien erspäht. Nun wurde ein ähnliches Modell in China entdeckt. ➤ Mehr lesen: Tesla Robotaxi fährt in geparktes Auto

Abgespeckte Variante Die Fotos und Videos davon bestätigten, dass Tesla kein komplett neues Auto ins Rennen schickt. Mit einem elektrischen Kleinwagen zu einem niedrigen Preis ist also ganz sicher nicht zu rechnen. Vielmehr handelt es sich dabei um ein abgespecktes Model Y. Die günstigere Variante hat demnach etwa statt dem Glasdach ein herkömmliches Metalldach. Außerdem wurde das Cockpit um einige Komponenten reduziert - beispielsweise wurde kabellose Ladestation unterhalb des Displays gestrichen. Die Front- und Heckpartie des abgelichteten Autos sind abgedeckt und daher nur bedingt zu erkennen. Es ist davon auszugehen, dass sich die Lichter sowie das Design der Rückseite von der aktuellen Juniper-Variante des Model Y deutlich unterscheiden. ➤ Mehr lesen: Erste Exemplare eines “günstigen” Tesla-Modells wurden gebaut

Alter Look, schwächerer Akku Die sogenannte Juniper-Ausgabe wurde erst kürzlich eingeführt und verleiht dem Model Y einen aufgefrischten Look. Beim kommenden günstigeren Tesla-Modell dürfte das Unternehmen wieder das alte Erscheinungsbild des Elektroautos ins Spiel bringen. Alles in allem könnte es sich beim anstehenden Tesla also um ein reduziertes Model Y im alten Look handeln, wodurch sich der Wagen zu einem niedrigeren Preis produzieren lassen soll. Die großen Einsparungen dürften aber anderswo zu finden sein. So ist davon auszugehen, dass das günstigere Modell keinen Allradantrieb haben wird. Außerdem wird wohl der Akku deutlich kleiner und schwächer ausfallen, was eine geringere Reichweite zur Folge haben wird. Ebenso wird es voraussichtlich weniger Kameras und reduzierte Selbstfahreigenschaften haben. ➤ Mehr lesen: 8 kuriose Auto-Innovationen, die miserabel gefloppt sind