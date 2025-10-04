Teslas “leistbares” Model Y ohne Camouflage gesichtet

Das abgespeckte Model Y soll 2026 in den Handel kommen, ist Gerüchten zufolge aber gar nicht so günstig.

Normalerweise sind Prototypen neuer Automodelle mit Tarnung unterwegs - bestimmte Teile sind entweder abgeklebt oder haben eine spezielle Lackierung , die die Umrisse verschleiern soll. Dieses verzichtet komplett darauf.

Teslas "günstiges" Model Y wird zwar nicht vor dem nächsten Jahr in den Handel kommen, aber ein ungetarntes Model l wurde bereits auf den Straßen gesichtet. Die Ähnlichkeit mit dem bereits bestehenden Model Y ist groß, aber es gibt auch Unterschiede .

Was ist also das Besondere an diesem Model Y? Das neue durchgehende Frontlicht, das das Model Y bei der letzten Aktualisierung erhalten hat, wurde wieder zu 2 separaten Scheinwerfern und auch die Hecklichtleiste fehlt. Außerdem gibt es kein "TESLA"-Emblem am Heck. Es kann natürlich sein, dass das nachträglich noch hinzugefügt wird.

Die Heckklappe scheint auch überarbeitet worden zu sein und scheint etwas weiter herauszuragen. Wie der Innenraum aussieht, ist nicht bekannt. Gerüchten zufolge soll es aber eine einfachere Beleuchtung, kein Display für die Rückbank und kein Glasdach geben. Die 19-Zoll-Räder sollen auch mit kleineren 18-Zoll-Rädern ausgetauscht worden sein.

Preis soll bei 40.000 Dollar liegen

Wie viel das neue Model Y kosten soll, ist ebenso unklar, aber auch hier gibt es Mutmaßungen. Diese liegen bei 40.000 Dollar - nur 6.600 Dollar weniger als das aktuelle Model Y und deutlich mehr als das 25.000-Dollar-E-Auto, das Tesla-Chef Elon Musk seit Jahren verspricht.

Wo noch Geld eingespart werden könnte, ist die Batterie. Tesla hat erst kürzlich mit der Produktion eigener LFP-Zellen in seinem Werk in Nevada begonnen, weshalb davon auszugehen ist, dass das Billig-Model-Y damit ausgestattet sein wird. Wie groß die Reichweite sein wird, wird sich spätestens im kommenden Jahr zeigen.