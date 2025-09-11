Larry Ellison überholt Elon Musk als reichste Person der Welt

Der Oracle-Gründer hat an nur einem Tag 100 Milliarden Dollar hinzugewonnen. Aber warum ist der Software-Konzern so viel wert?

Nach einem Kurssprung bei der Aktie des Software-Konzerns Oracle hat der 81-jährige Gründer Larry Ellison in der Liste der reichsten Menschen der Welt des Finanzdienstes Bloomberg Tech-Milliardär Elon Musk überholt. Ellisons Vermögen wuchs nach Bloomberg-Berechnungen durch den Schub zum US-Handelsbeginn am Mittwoch um rund 100 Milliarden Dollar - der bisher größte Anstieg binnen eines Tages.

In der Rangliste des Finanzdienstes komme Ellison danach auf ein geschätztes Vermögen von 393 Milliarden Dollar und Musk auf 385 Milliarden Dollar, hieß es. Beim Magazin „Forbes“, das Musks Vermögen mit aktuell gut 463 Milliarden Dollar deutlich höher einschätzt, blieb der Tesla-Chef hingegen weiter auf Platz eins. Ellison soll übrigens ein guter Freund von Musk sein. Außerdem ist der Oracle-Gründer ein glühender Trump-Fan und -Unterstützer.

Musk könnte zum Billionär werden

Musk könnte aber schon bald mit Abstand zum reichsten Menschen der Welt werden, wenn ihm die Tesla-Aktionäre ein beispielloses Vergütungspaket zugstehen. Dieses Paket besteht aus bis zu 12 Prozent der Tesla-Aktien. Dies entspräche einem Wert von rund 1,03 Billionen Dollar, wenn das Unternehmen sein Ziel einer Marktkapitalisierung von 8,6 Billionen Dollar erreicht.

