Tesla will Elon Musk eine Billion Dollar Prämie bezahlen

Der reichste Mensch der Welt könnte noch viel reicher werden, wenn er die Unternehmensziele als Tesla-Boss erreicht.

Der Verwaltungsrat von Tesla lockt Firmenchef Elon Musk mit einem beispiellosen Vergütungspaket. Dem Milliardär und reichsten Menschen der Welt winkt bis zu eine Billion Dollar, wenn Tesla seine ehrgeizigen Ziele erreicht, wie der US-Elektroautobauer am Freitag mitteilte. Sollte der Plan genehmigt werden, wäre es das mit Abstand höchste Vergütungspaket, das je einem Manager zugesprochen wurde.

Die Ziele dürften vor allem an das Wachstum bei Produkten mit Künstlicher Intelligenz (KI) und autonomen Systemen gebunden sein. Das Vorhaben verdeutlicht die Abhängigkeit des Autokonzerns von seinem Chef, während sich die Nachfrage nach E-Autos verlangsamt und der Wettbewerb durch chinesische Konkurrenten wie BYD zunimmt.

Herkömmliche Vergütungspakete für Führungskräfte anderer Unternehmen seien für die Gestaltung von Musks leistungsbezogener Vergütung nicht geeignet, hieß es zur Begründung in einer Mitteilung an die Börsenaufsicht. Der in Südafrika geborene Unternehmer hatte Tesla von einem Nischen-Anbieter zum wertvollsten Autobauer der Welt gemacht.

➤ Mehr lesen: Fail-Videos: Tesla-Robotaxis legen seltsames Verhalten an den Tag

Aktienpaket statt Bargeld

Der vorgeschlagene Plan würde Musk bis zu 12 Prozent der Tesla-Aktien zusprechen. Dies entspräche einem Wert von rund 1,03 Billionen Dollar, wenn das Unternehmen sein Ziel einer Marktkapitalisierung von 8,6 Billionen Dollar erreicht. Dafür müsste der Wert Teslas in den kommenden 10 Jahren um rund 7,5 Billionen Dollar oder fast das 8-Fache gesteigert werden.

Die Auszahlung soll in Tranchen erfolgen, die an das Erreichen von Meilensteinen bei der Marktkapitalisierung sowie bei der Massenproduktion von Robotaxis und humanoiden Robotern gekoppelt sind. Musk würde wie schon bei früheren Vereinbarungen kein Gehalt oder einen Barbonus erhalten.