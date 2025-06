Fail-Videos: Tesla-Robotaxis legen seltsames Verhalten an den Tag

Seit 3 Tagen sind die Robotaxis von Tesla in Austin in Texas auf der Straße unterwegs. Sie gondeln durch ein überschaubares Gebiet in der Innenstadt. Dabei haben die autonomen Teslas schon für zahlreiche seltsame und auch gefährliche Situation gesorgt.

Hinter dem Lenkrad sitzt niemand, die Robotaxis fahren komplett selbstständig. Allerdings befindet sich auf dem Beifahrersitz ein Tesla-Mitarbeiter, der den Wagen bei Bedarf stoppen kann. Einer dieser Aufpasser hat genau dies machen müssen, wie in einem Video zu sehen ist.

➤ Mehr lesen: Spritztour im Waymo: So fährt es sich im selbstfahrenden Taxi

Aufpasser muss eingreifen

Das Robotaxi ist hinter einem Lieferwagen gefahren, der bei einer Parklücke stoppte, um im Rückwärtsgang parallel einzuparken. Das hat den autonomen Tesla aus dem Konzept gebracht. Offenbar konnte er die Situation nicht korrekt einschätzen. Durch den Eingriff des Aufpassers konnte wohl ein Auffahrunfall verhindert werden.