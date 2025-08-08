Elon Musk stellt Tesla-Supercomputer-Projekt ein
Tesla-Chef Elon Musk löst einem Medienbericht zufolge das für den Supercomputer Dojo zuständige Team auf. Der Leiter des Teams, Peter Bannon, verlasse das Unternehmen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Mit dem Supercomputer sollten riesige Daten- und Videomengen von Tesla-Fahrzeugen verarbeitet werden, um die Software des Autobauers für autonomes Fahren zu trainieren.
Die verbleibenden Mitarbeiter des Dojo-Teams würden auf andere Rechenzentrums- und Computerprojekte innerhalb von Tesla verteilt, hieß es in dem Bericht weiter. Demnach waren zuvor bereits rund 20 Mitarbeiter des Teams zum neu gegründeten Unternehmen DensityAI abgewandert. Eine Stellungnahme von Tesla lag zunächst nicht vor.
Stellungnahme von Elon Musk
Musk erklärte dazu auf X "Für Tesla ergibt es keinen Sinn, seine Ressourcen aufzuteilen und 2 völlig unterschiedliche KI-Chip-Designs zu skalieren". Stattdessen will sich das Unternehmen auf die nächsten Generationen von Teslas speziell entwickelter KI-Hardware für autonome Fahrzeuge und Roboter fokussieren.
AI5, geplant für die Produktion ab etwa Ende 2026, ist rund 3- bis 5-mal leistungsfähiger als die aktuelle Hardware 4 und ermöglicht schnellere Verarbeitung komplexer neuronaler Netze in Fahrzeugen. AI6 soll dann einige Jahre später folgen. Musk erklärte auch, dass man diese Chips künftig auch in Supercomputer-Cluster einsetzen könnte.
