Tesla besitzt den fünftschnellsten Supercomputer der Welt

Supercomputer hilft dabei, Radar- und LIDAR-Sensoren zu ersetzen

Der Supercomputer soll dazu genutzt werden, um künstliche Intelligenz zu trainieren und neuronale Netzwerke zu kreieren. Damit will Tesla die Vision von einem völlig autonom fahrenden Auto realisieren, ohne, dass dafür Radar- oder LIDAR-Sensoren nötig sind. Denn Elon Musk ist nach wie vor überzeugt, dass eine autonome Navigation, rein mit Kameras, die Zukunft ist.

Der Vorteil dabei ist, dass sie theoretisch überall funktioniert. Bei einem LIDAR-basierten System müssen vorab sehr präzise digitale Karten erstellt werden, für alle Orte, an denen das selbstfahrende Auto möglicherweise unterwegs ist.

Videos von 8 Kameras werden in Echtzeit analysiert

Der Tesla-Supercomputer wertet in Echtzeit die Aufnahmen von 8 Kameras im Auto, die jeweils mit 36 Bildern pro Sekunde aufzeichnen, aus. Um die Umgebung, die anderen Verkehrsteilnehmer*innen, Straßenschilder, Objekte usw. in Echtzeit zu erkennen und genauso schnell wie ein Mensch darauf zu reagieren, benötigt er diese enorme Leistung.

Die Resultate daraus werden dann genutzt, um neuronale Netzwerke zu trainieren. Auf Basis derer soll schließlich jeder Tesla in Zukunft vollkommen autonomen Fahren können, ohne, dass ein Supercomputer dazu nötig ist.

Dojo soll der schnellste Computer der Welt werden

Der aktuelle Supercomputer soll aber schon bald einen Nachfolger bekommen. Wenn es nach Elon Musk geht, soll noch Ende des Jahres „Dojo“ in Betrieb genommen werden.

Musk stellt eine Leistung von einem exaFLOP in Aussicht, womit er der schnellste Supercomputer der Welt wäre. Dojo soll die Arbeit des jetzigen Supercomputers fortsetzen, die KI und neuronalen Netzwerke trainieren und so das vollkommen autonome Fahren in allen Verkehrslagen möglich machen. Laut Tesla könne man derzeit nur in Gegenden mit wenig Verkehr vollkommen autonom fahren, zukünftig soll das auch im dichten Stadtverkehr möglich sein.