Autonomes Fahren: Elon Musk verrät Details zu Supercomputer

Komplexere Verkehrsszenarien

Laut Musk sei Dojo ein bedeutendes Programm. Das Ziel des Computers sei, riesige Datenmengen aufzunehmen und auf Video-Ebene zu lernen. So könnte Dojo künftig anstatt nur einzelne Bild-Frames Bewegtbilder analysieren. Dadurch könnte das Netzwerk für autonomes Fahren nicht nur schneller trainiert werden, das 4D-System würde laut Teslarati auch ermöglichen, verschiedene komplexere Verkehrsszenarien auszuwerten. Wechselnde Ampellichter, Stoppschilder oder Veränderungen in der Beschleunigung könnten so schneller analysiert werden.

Schon vor einem Jahr hat Musk anhand kryptischer Nachrichten auf Dojo hingewiesen. Die futurezone hatte berichtet.