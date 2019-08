Autonomes Fahren: Elon Musk deutet ein Ass im Ärmel an

Tesla-CEO Elon Musk ist bekannt für seine aggressiven Deadlines. Ein solches Ziel des umtriebigen Unternehmers ist es, Tesla-Autos bis Ende des Jahres vollständig autonom fahren zu lassen. Das wurde auf dem Tesla Autonomy Day Ende April angekündigt. Dementsprechend werde das Unternehmen kommendes Jahr eine Flotte an autonomen Roboter-Taxis in Betrieb nehmen, hieß es. Eine detaillierte Antwort, wie Tesla dieses Ziel erreichen will, blieb Musk allerdings schuldig.

Nun deutet er zum wiederholten Male ein geheimes Projekt an, mit dem Tesla seinen Autos das Fahren beibringen will. In einem kryptisch anmutenden Tweet schreibt Musk, dass das Projekt "Dojo" den Unterschied ausmachen werde.