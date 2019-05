Video: Tesla Autopilot bremst für Hasen auf der Straße

Nun hat ein Tesla-Fahrer ein Video veröffentlicht, das zeigt, wie sich das Model S verhält, wenn ein Tier auf die Straße springt. Er fährt im Dunklen, offenbar auf einer Landstraße und plötzlich springt befindet sich ein Hase auf der Fahrbahn.

Der Fahrer behauptet, sein Model S habe selbständig gebremst und den Wagen am Straßenrand zum Stillstand gebracht. Der Autopilot habe den Hasen bereits erkannt, noch bevor der Fahrer das Tier ausmachen konnte.

Tesla stellt Autopiloten in den Mittelpunkt

In den vergangenen Wochen sind vermehrt Videos aufgetaucht, in denen meist spektakuläre Manöver des Tesla-Autopiloten zu sehen sind. Erst Ende April hat ein Model-3-Fahrer ein Video veröffentlicht, in dem zu sehen ist, wie das Auto einen Unfall verhindert.