Elon Musk übernimmt Autopilot-Entwicklung, verspricht neue Funktionen

Musk verspricht, dass all diese Funktionen dieses Jahr nachgereicht werden, sodass zumindest theoretisch volle Level-3-Autonomie (der Fahrer müsste weiterhin seine Hand am Lenkrad haben, aber nur im Notfall eingreifen) gegeben wäre. Ähnliches demonstrierte man auch auf dem Unternehmens-eigenen "Autonomy Day" in der Form eines Videos. „Wir hätten die Strecke Los Angeles nach New York bereits letztes Jahr mit dem Autopilot riskieren können, aber wenn wir das dieses Jahr machen, wird jeder mit dem Tesla Full-Self-Driving-Paket es auch machen können“, so Musk auf Twitter. Ein gewagtes Versprechen, das Musk in der Vergangenheit schon mehrmals abgab.