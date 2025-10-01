Musk will Wikipedia Konkurrenz machen - mit Grok

Der Tech-Milliardär ist schon länger auf Kriegsfuß mit der Online-Enzyklopädie. KI soll nun die Lösung sein.

Tech-Milliardär Elon Musk will der Online-Enzyklopädie Wikipedia Konkurrenz machen. Bei seiner KI-Firma xAI werde eine Alternative mit dem Namen Grokipedia entwickelt, schrieb Musk auf der ebenfalls ihm gehörenden Plattform X.

➤ Mehr lesen: Elon Musk hat es jetzt auf Wikipedia abgesehen

Wikipedia-Beiträge werden von Nutzern erstellt und bearbeitet. Musk behauptet aber schon lange, die Enzyklopädie sei nicht objektiv und habe eine linke politische Ausrichtung. Er selbst ist für klar rechte Ansichten bekannt.