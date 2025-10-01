Elon Musk winkt einer Menschenmenge zu.

Elon Musk winkt einer Menschenmenge zu.

© REUTERS / Carlos Barria

Digital Life

Musk will Wikipedia Konkurrenz machen - mit Grok

Der Tech-Milliardär ist schon länger auf Kriegsfuß mit der Online-Enzyklopädie. KI soll nun die Lösung sein.

Tech-Milliardär Elon Musk will der Online-Enzyklopädie Wikipedia Konkurrenz machen. Bei seiner KI-Firma xAI werde eine Alternative mit dem Namen Grokipedia entwickelt, schrieb Musk auf der ebenfalls ihm gehörenden Plattform X.

➤ Mehr lesen: Elon Musk hat es jetzt auf Wikipedia abgesehen

Wikipedia-Beiträge werden von Nutzern erstellt und bearbeitet. Musk behauptet aber schon lange, die Enzyklopädie sei nicht objektiv und habe eine linke politische Ausrichtung. Er selbst ist für klar rechte Ansichten bekannt.

Wikipedia wird zum KI-Training verwendet

Musks Weggefährte David Sacks, der von Präsident Donald Trump zum KI-Beauftragten berufen wurde, kritisierte kurz vor der Ankündigung, dass Wikipedia zum Training von Software mit Künstlicher Intelligenz verwendet wird.

Der Name von Musks Enzyklopädie lehnt an den des xAI-Chatbots Grok an. Musk hatte stets verkündet, Grok solle eine KI-Software sein, die nach der Wahrheit suche. In den vergangenen Monaten sorgte Grok allerdings für eine Kontroverse mit antisemitischen Äußerungen. Musks Firma machte eine fehlerhafte Programmierung dafür verantwortlich.

➤ Mehr lesen: US-Regierung stoppt Grok-Einsatz nach antisemitischen Aussagen

Hat dir der Artikel gefallen? Jetzt teilen!

(Agenturen) | Stand: 01.10.2025, 8:21 Uhr

Mehr zum Thema

Kommentare