Teslas Ladenhüter: Elon Musk kauft Hunderte Cybertrucks selbst

Der Cybertruck verkauft sich so schlecht, dass sie sich Musk den E-Pick-up selber abkauft.

Grundsätzlich war das vergangene Quartal ein riesiger Erfolg für die Elektroautoverkäufe in den USA. Das ist aber in erster Linie darauf zurückzuführen, dass die staatliche Förderung für E-Autos ausläuft. Also wollten viele diesen Bonus noch nutzen und sich schnell ein gefördertes Elektroauto zulegen.

Ganz anders sieht es beim Tesla-Sorgenkind aus. Der Cybertruck ist und bleibt ein Ladenhüter, den offenbar kaum jemand kaufen will. Im 3. Quartal 2025 konnte das Unternehmen von Elon Musk gerade einmal 5.385 Stück des elektrischen Pick-ups verkaufen. Das sind 63 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Cybertruck verkauft sich nicht

Im bisherigen Jahr 2025 konnte Tesla nur 16.000 Cybertrucks verkaufen. Es wird prognostiziert, dass im Gesamtjahr 2025 lediglich 20.000 Stück über den Ladentisch gehen werden. Das ist ein gewaltiger Rückschritt gegenüber den 50.000 verkauften Stück aus dem Vorjahr.

