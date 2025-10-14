Teslas Ladenhüter: Elon Musk kauft Hunderte Cybertrucks selbst
Grundsätzlich war das vergangene Quartal ein riesiger Erfolg für die Elektroautoverkäufe in den USA. Das ist aber in erster Linie darauf zurückzuführen, dass die staatliche Förderung für E-Autos ausläuft. Also wollten viele diesen Bonus noch nutzen und sich schnell ein gefördertes Elektroauto zulegen.
Ganz anders sieht es beim Tesla-Sorgenkind aus. Der Cybertruck ist und bleibt ein Ladenhüter, den offenbar kaum jemand kaufen will. Im 3. Quartal 2025 konnte das Unternehmen von Elon Musk gerade einmal 5.385 Stück des elektrischen Pick-ups verkaufen. Das sind 63 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.
Cybertruck verkauft sich nicht
Im bisherigen Jahr 2025 konnte Tesla nur 16.000 Cybertrucks verkaufen. Es wird prognostiziert, dass im Gesamtjahr 2025 lediglich 20.000 Stück über den Ladentisch gehen werden. Das ist ein gewaltiger Rückschritt gegenüber den 50.000 verkauften Stück aus dem Vorjahr.
Cybertruck-Produktion zu 10 Prozent ausgelastet
Elon Musk ist überhaupt davon ausgegangen, dass ihm der Cybetruck nur so aus den Händen gerissen wird. Er hat vorausgesagt, dass 250.000 Stück jährlich verkauft werden. Für diese Menge wurde das Werk in Austin, Texas ausgelegt. Die dortige Produktionslinie hat nun eine Auslastung von unter 10 Prozent - ein ernüchternder Zustand für eine Investition von mehreren hundert Millionen Dollar.
Musk kauft Cybertruck selbst
An Geld mangelt es Elon Musk bekanntlich nicht. Und so kauft er die angesammelten Cybertruck-Bestände kurzerhand selber auf. Seine anderen Firmen xAI und SpaceX haben angeblich mehrere hundert, wenn nicht tausende Stück des Cybertrucks erhalten.
Sowohl an die SpaceX-Starbase in Texas, als auch beim Firmensitz von xAI, zu dem der Twitter-Nachfolger X gehört, wurden mehrere Lkw-Ladungen Cybertrucks zugestellt. Dass der Cybertruck tatsächlich einer der "größten Flop seit Jahrzehnten" ist, dürfte damit wohl unbestritten sein.
