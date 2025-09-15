Tesla stoppt Produktion von billigem Cybertruck
Der Tesla-Cybertruck sei der "größte Flop seit Jahrzehnten", polterte das Wirtschaftsmagazin Forbes im April. Der elektrische Pick-up verkaufe sich einfach nicht. Tesla habe sich komplett verkalkuliert und stehe vor einem Scherbenhaufen.
Ungefähr zur selben Zeit versuchte das Unternehmen von Elon Musk die Verkäufe anzukurbeln und brachte eine günstigere Version des Cybertruck auf den Markt. Aber diese Version ist ein Ladenhüter und so wird die Produktion des Billig-Modells beendet.
Nur 10.000 Dollar günstiger
Die teurere Allradversion (AWD) kostet ungefähr 80.000 Dollar, die günstigere Version mit Hinterradantrieb (RWD) kommt auf 70.000 Dollar. Da der Billig-Cybertruck damit der wichtigsten Funktion beraubt wurde, entpuppte sich die das günstigere Modell als besonders schlechter Deal.
Nun wurde die günstigere RWD-Version aus dem Konfigurator genommen und kann nicht länger bestellt werden, wie Electrek schreibt. Tesla hat sich dazu nicht weiter geäußert.
Bei der Nachfrage verschätzt
Elon Musk hat übrigens im Vorfeld der Cybertruck-Präsentation regelmäßig von einer Basisversion um 39.900 Dollar gesprochen. "Die Nachfrage ist enorm", sagte Musk kurz vor dem Marktstart und verwies auf mehr als 1 Millionen Reservierungen.
Daher wurde auch das Werk in Austin in Texas auf eine Cybertruck-Produktion von 250.000 Stück pro Jahr ausgelegt. Im ersten vollen Jahr seit dem Marktstart konnten allerdings nicht einmal 40.000 Fahrzeuge verkauft werden. Laut Electrek liegen die Verkaufszahlen aktuell eher bei 20.000 Stück pro Jahr.
