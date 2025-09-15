Tesla stoppt Produktion von billigem Cybertruck

Die günstigere Version des elektrischen Pick-up stellte sich als Ladenhüter heraus, den niemand kaufen wollte.

Der Tesla-Cybertruck sei der "größte Flop seit Jahrzehnten", polterte das Wirtschaftsmagazin Forbes im April. Der elektrische Pick-up verkaufe sich einfach nicht. Tesla habe sich komplett verkalkuliert und stehe vor einem Scherbenhaufen.

Ungefähr zur selben Zeit versuchte das Unternehmen von Elon Musk die Verkäufe anzukurbeln und brachte eine günstigere Version des Cybertruck auf den Markt. Aber diese Version ist ein Ladenhüter und so wird die Produktion des Billig-Modells beendet.

➤ Mehr lesen: Tesla Cybertruck ist der "größte Flop seit Jahrzehnten"

Nur 10.000 Dollar günstiger

Die teurere Allradversion (AWD) kostet ungefähr 80.000 Dollar, die günstigere Version mit Hinterradantrieb (RWD) kommt auf 70.000 Dollar. Da der Billig-Cybertruck damit der wichtigsten Funktion beraubt wurde, entpuppte sich die das günstigere Modell als besonders schlechter Deal.

Nun wurde die günstigere RWD-Version aus dem Konfigurator genommen und kann nicht länger bestellt werden, wie Electrek schreibt. Tesla hat sich dazu nicht weiter geäußert.

➤ Mehr lesen: 8 kuriose Auto-Innovationen, die miserabel gefloppt sind