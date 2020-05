Facebook erlaubt das Editieren von Status-Updates

Die Editiermöglichkeit ist in der Desktopversion bereits freigeschaltet, auch die Android-App hat das neue Feature bereits implementiert. Für iOS-Geräte soll die Funktion schon in Kürze nachgeliefert werden. Facebook war bisher zurückhaltend, das Editieren zu erlauben. Die Befürchtung war, dass User Inhalte bewusst ändern könnte, um etwa nachfolgende Kommentare in einem schlechten Licht erscheinen zu lassen oder Verwirrung zu stiften. Veränderte Status-Updates sind als solche jedoch ausgewiesen. Alle Änderungen lassen sich zudem nachverfolgen.