Falscher Tweet könnte Fußballteam Aufstieg bescheren

Diesen Tweet las wohl auch die Mannschaft Racing Valverdeno und schaltet beim eigenen Spiel, das gleichzeitig stattfand, einen Gang zurück und nahm den Star-Stürmer vom Platz. Schlussendlich wurde aus der 1:0-Führung noch ein 1:1-Unentschieden. Was Racing Valverdeno in der Halbzeit nicht wusste war, dass der Tweet von San Serván ein Fake war. In Wirklichkeit war das Team nicht 0:2 hinten, der Spielstand lag bei 0:0. Schlussendlich gewann San Serván sogar mit 1:0, was ihnen die Teilnahme an der Aufstiegsrunde sicherte.

Weniger glücklich darüber war Juan Pegote, Trainer von Racing Valverdeno, der sich aber schlussendlich versöhnlich zeigte und sagte: „Heute sage ich "Glückwunsch", sie waren clever. Aber man sieht sich immer zwei Mal im Leben.“