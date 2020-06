FBI findet keine IT-Experten, die kein Marihuana rauchen

Das FBI sucht dieses Jahr nach 2000 neuen Mitarbeitern, der Großteil davon soll in der Cybercrime-Abteilung tätig sein. Das sei jedoch mit den derzeitigen Richtlinien nicht möglich, so FBI-Direktor James Comey: „Ich muss hervorragende Mitarbeiter finden, die gegen Cyberkriminalität vorgehen können und einige dieser Kinder rauchen einfach mal Marihuana auf dem Weg zum Vorstellungsgespräch.“ Man suche derzeit nach Wegen, die Vorgabe zu umgehen. Comey empfiehlt daher auch jenen, die in der jüngsten Vergangenheit Marihuana konsumiert haben, sich zu bewerben.