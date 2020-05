FH-Studenten knacken Merkur-Kundendatenbank

Laut Rewe war der Zugriff auf die gesamte Kundendatenbank, die immerhin drei Millionen "Friends of Merkur"-Kunden umfasst, die ganze Zeit über ausgeschlossen. "Über die zufällig generierten EAN-Codes, die bestehende Kundennummern trafen in Kombination mit der korrekt erratenen Postleitzahl war es möglich, sich auf einzelne Kundennummern über die App zu registrieren. Darüber konnte man sich Zugang zu einzelnen selbst zu wartenden Kundenkonten verschaffen. Darin sind Kontaktdaten (Name, Postadresse) sowie Bonuspunkte enthalten, jedoch keine Einkaufsdaten. Kundendaten sind nicht gefährdet", so Rewe-Sprecherin Schurin.