Google: Mehr als ein Viertel von neuem Code ist KI-generiert

Wirtschaftlich dürfte sich das für Google auszahlen. Laut The Verge hat Google im letzten Quartal einen Umsatz von 88,3 Mrd. Dollar gemacht. Vor allem im Bereich Google Services , wozu auch die Suche zählt, war das Unternehmen in diesem Jahr stark unterwegs und konnte sich im Vorjahresvergleich um 13 Prozent steigern.

Auch den Umsatz für die Google Cloud konnte man steigern – sogar um 35 Prozent im Jahresvergleich. Hier erzielte Google 11,4 Mrd. Dollar.

KI nimmt eine wichtige Rolle ein, wenn es um Googles eigene Zukunftsvorstellung geht. Derzeit lässt sich beobachten, dass Google KI-Funktionen allmählich in eine Vielzahl seiner Produkte integriert. Auch im Bereich KI-Chatbots hat Google mit seinem Gemini einen auf den Markt gebracht, der in der Top-Liga ist.

Künstliche Intelligenz mach Google fit

„In der Suche erweitern unsere neuen KI-Funktionen, wonach und wie die Menschen suchen können“, sagte CEO Sundar Pichai in einer Erklärung.

„In der Cloud helfen unsere KI-Lösungen dabei, eine stärkere Produktakzeptanz bei bestehenden Kunden zu fördern, neue Kunden zu gewinnen und größere Abschlüsse zu erzielen. Und YouTubes Einnahmen aus Werbung und Abonnements überstiegen erstmals in den letzten 4 Quartalen 50 Milliarden Dollar.“

Allerdings sieht es derzeit nicht nur rosig aus für Google. In den USA wurde Google im August als Monopolist in Such- und Werbemärkten eingestuft. Nun droht dem Internetriesen ein Rechtsstreit. Ein mögliches Szenario für dessen Ausgang ist die Aufspaltung von Google in mehrere Unternehmen.