"Flame" ruft UNO auf den Plan

Die kürzlich entdeckte Computer-Schadsoftware "Flame" ruft die Vereinten Nationen auf den Plan. Die zuständige UN-Telekommunikationsbehörde will in Kürze eine Warnung vor der Schadsoftware herausgeben, wie ihr Sicherheitschef Marco Obiso in einem am Dienstag veröffentlichten Interview ankündigte. Das sei die ernsteste Warnung, die seine Einrichtung jemals ausgesprochen habe.