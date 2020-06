Game of Thrones: George R.R. Martin schreibt auf DOS

George R.R. Martin, Autor der Buchserie "A Song of Ice and Fire", die wiederum die Grundlage für die HBO-Hitserie "Game of Thrones" ist, hat sich in einem Fernsehinterview einmal mehr dazu bekannt, einen jahrzehntealten DOS-Computer zum Schreiben zu verwenden. "Das ist meine Geheimwaffe, um meine Arbeit vor Viren zu schützen", so Martin, der eigenen Angaben zufolge zwei Computer verwendet: Einen zum Internetsurfen und E-Mailen und den besagten alten, der nicht mit dem Web verbunden ist, zum Schreiben.