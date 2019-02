Gelangweilter Pilot zeichnete Penisse in den Himmel

Dass Piloten durch ihre Flugrouten witzige Zeichnungen in den Himmel malen, die dann u.a. auf Flug-Tracking-Webseiten und -Apps sichtbar werden, ist ein bekanntes Phänomen. In Australien hat nun ein Pilot mit einem derartigen Werk für Aufsehen gesorgt. Im Luftraum in der Nähe der Stadt Adelaide hinterließ er durch seine Flugroute den Schriftzug "I'm bored" ("Ich bin gelangweilt"), ergänzt durch zwei Penisse.