Gesichtserkennung ersetzt Bordkarte beim Fliegen

Die asiatische Fluglinie AirAsia will herkömmliche Bordkarten und ausgedruckte Gepäcksetiketten abschaffen.

Wer viel fliegt, weiß, wie nervenaufreibend und anstrengend die gesamte Prozedur von der Ticketbuchung über den Check-in, die Sicherheitskontrolle, das Boarding bis hin zur Ankunft am Zielflughafen ist. Enormes Verbesserungspotenzial, um einerseits Fluggästen die Reise angenehmer zu gestalten, aber auch die Kosten für Fluglinien zu optimieren, ortet auch Tony Fernandes, CEO der malaysianischen Fluglinie AirAsia.

Keine Bordkarten mehr

"Wir verfügen über viele Passagierdaten. Mithilfe der richtigen Werkzeuge - Stichwort künstliche Intelligenz und Machine Learning - kann das gesamte Reiseerlebnis personalisiert und verbessert werden", sagte Fernandes am Rande der Google-Cloud-Konferenz Next '18 in London. "Wir wissen, wo unsere Fluggäste sitzen wollen, welches Essen sie bevorzugen und welchen Flug sie erreichen müssen. Das Flugzeug kann direkt zu dem Gate fliegen, wo die kürzeste Umstiegszeit für die meisten Gäste entsteht", zeigt Fernandes ein Szenario auf, bei dem naturgemäß auch der Flughafen mitspielen muss.

Geht es nach dem umtriebigen Airline-Chef, werden herkömmliche Bordkarten bald obsolet sein. Zusammen mit kooperierenden Flughäfen in Asien will AirAsia Passagiere künftig nur mittels Gesichtserkennung borden lassen. Ähnliches kann sich Fernandes auch bei Grenzkontrollen am Flughafen vorstellen. "Technologisch wäre es ein einfaches, wenn Menschen nur mit ihrem Gesicht ein Land betreten könnten. Die Möglichkeiten von Vorab-Checks der Identität, die bei der Einreise viel Wartezeit ersparen, sollten jedenfalls ausgebaut werden.