Google-Doodle ehrt Händewasch-Pionier

In Zeiten des Coronavirus ist häufiges und gründliches Händewaschen bzw. Desinfizieren das Gebot der Stunde. Google ehrt in seinem neuen Doodle nun einen der Pioniere der gründlichen Handhygiene: Ignaz Semmelweis. Der 1818 geborene ungarndeutsche Arzt stammt aus Budapest und arbeitete später auch in Wien.

Er stellte einen Zusammenhang zwischen Desinfizieren der Hände und der Sterblichkeitsrate von jungen Müttern aufgrund des Kindbettfiebers her. Stein des Anstoßes war, dass ein mit ihm befreundeter Arzt mit einem Skalpell verletzt wurde, als er mit Studenten Leichen untersuchte. Der Arzt starb später an Symptomen, die Semmelweis an das Kindbettfieber erinnerten.