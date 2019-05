Google eröffnet Datenschutzzentrum in München

Zehn Millionen Euro für Sicherheitsprojekte

Der Internetkonzern kündigte in München auch einen mit insgesamt zehn Millionen Euro dotierten Fonds an, mit dem Sicherheitsprojekte europäischer Initiativen, Organisationen und Universitäten unterstützt werden sollen. Als Partner fungiert dabei dabei das Institute for Strategic Dialogue (ISD). Von " Google.org Impact Challenge on Safety" könnten Projekte, die sich der Bekämpfung von Hass und Extremismus widmen, ebenso profitieren, wie Initiativen für Online-Sicherheit, sagte Google Managerin Kristie Canegallo.

Europäische Initiativen könnten ihre Projekte bei dem Fonds einreichen und mit bis zu einer Million Euro Unterstützung rechnen. Im Mai sollen dazu quer durch Europa Informationsveranstaltungen stattfinden, kündigte Canegallo an.

In Großbritannien, wo Google in Partnerschaft mit ISD erste Initiativen förderte, seien bereits vielversprechende Programme und Technologien entwickelt worden, teilte Google mit. Als Beispiele wurden etwa das Programm KO Racism genannt, bei dem Box-Workshops mit Diskussionen über Rassismus verbunden werden, oder das Projekt Virtual Inclusion der Open University, das Nutzer mittels Virtual Reality den Alltag sozial diskriminierter Jugendlicher näherbringt.