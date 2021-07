Google+ startet Hangout-Streams in Österreich

" Google+ Hangouts On Air" ist laut Google seit Mittwoch auch in Österreich verfügbar. Im Unterschied zu einem normalen Hangout können bei einem Hangout On Air neben den zehn Personen, die an dem Hangout teilnehmen, auch Zuschauer aus der ganzen Welt den Hangout per Livestream verfolgen.

Hangouts On Air werden dabei über das Google+ Profil bzw. auf der Google+ Seite des den Hangout veranstaltenden Nutzers, in seinem YouTube-Kanal oder auf seiner externen Website öffentlich und in Echtzeit übertragen. Das Video wird gleichzeitig aufgezeichnet und in den YouTube-Kanal des jeweiligen Nutzers hochgeladen.