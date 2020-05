Google: "Wir sind viel sicherer als Apple"

In einem kürzlich veröffentlichten Statement hält Apple CEO Tim Cook fest, dass Datenschutz und Privatsphäre der Nutzer sehr ernst genommen werden. In einem Interview legte Cook nach und griff Google an. Er meinte, dass Apple in Sachen Privatsphäre wesentlich besser sei, die Konkurrenz.

Nun kontert Google-Verwaltungsratschef Eric Schmidt und meint ebenso in einem Interview, dass Cook nicht gut gebrieft wurde. "Wir waren immer Spitzenreiter wenn es um Sicherheit und Verschlüsselung geht", sagt Schmidt gegenüber CNN Money, "Unsere Systeme sind weit besser geschützt als andere, inklusive Apple. Aber sie holen auf, was eine gute Sache ist."