Hypo: Facebook-Protestgruppe alarmiert Polizei und ARBÖ

Eine Facebook-Gruppe mit dem Titel "Hupe gegen Hypo" fordert Autofahrer dazu auf, aus Protest gegen die staatliche Problembank beim Vorbeifahren an deren Zentrale an der Klagenfurter Völkermarkter Straße kräftig Laut zu geben. Obwohl der Andrang im Internet mit etwas mehr als 1000 "Likes" für die Gruppe bescheiden ist, hat die Aktion bereits die Polizei und den Autofahrerklub ARBÖ auf den Plan gerufen.

Der Kommandant der zuständigen Polizeiinspektion weiß von der Gruppe, es seien auch schon Schwerpunktkontrollen durchgeführt worden, sagte ein Polizeisprecher auf APA-Anfrage. Just als die Polizei auf der Lauer lag, wurde aber nicht gehupt. Anzeigen von Anrainern oder der Bank selbst liegen keine vor.

Mehr Glück als die Polizei hatte offenbar ARBÖ-Kärnten-Chef Thomas Jank. Er berichtete in einer Aussendung am Freitag von einem Lokalaugenschein: "Wir haben beobachtet, dass immer wieder Autofahrer hupend an der Bank vorbei fahren."