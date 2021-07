Instagram-Bug legt Telefonnummern von Prominenten offen

Facebooks Foto-Dienst Instagram hat aktuell mit einer schweren Sicherheitslücke zu kämpfen. So werden laut einem Bericht bei The Verge Warnungen ausgeschickt, dass Angreifer Zugang zu Telefonnummern und E-Mail-Adressen von mehreren „High-Profile“-Nutzern erlangen konnten. Gemeint sind damit verifizierte Accounts, die meist von Prominenten oder von Unternehmen genutzt werden. Passwörter seien dabei allerdings nicht abgegriffen worden, wie der Dienst angibt. Möglich wurde der Vorfall durch einen Bug in Instagrams Programmierschnittstelle, wie es heißt.

Genauere Informationen, etwa darüber wie viele Accounts betroffen sind, gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Ebenfalls unklar ist, ob der jüngste Hack des Accounts der Sängerin Selena Gomez mit dem Vorfall in Verbindung steht.