iOS und OS X: Unsicherste Betriebssysteme des Jahres 2014

Insgesamt ist die Zahl der gefundenen Schwachstellen im Vergleich zu 2013 deutlich gestiegen, von 4794 auf 7038. Das bedeutet, dass 2014 im Schnitt 19 Sicherheitslücken pro Tag gemeldet wurden. Der Großteil der Fehler liegt dabei aber nicht in denBetriebssystemen, sondern in diversen Anwendungen. Hier führt derInternet Explorer die Rangliste mit 242 Lücken an, gefolgt von Chrome, Firefox und Adobes Flash Player mit 124, 117 beziehungsweise 76 Schwachstellen.