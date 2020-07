iPhone qualmt im Flugzeug: Ursache geklärt

) deseines Fluggastes im November gekommen ist. Grund für das plötzliche Qualmen des Geräts nach der Landung war offenbar eine lose Schraube. Diese soll laut dem Bericht bei einer unsachgemäßen Reparatur eines Schadens am Display im Gehäuse vergessen worden sein und den Akku beschädigt haben. Infolge kam es zu einem Kurzschluss, der den Qualm auslöste.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls war das iPhone etwa ein Jahr alt. Der Besitzer hatte es schon sechs Monate nach dem Kauf zu einem offenbar unseriösen Händler in Reparatur gegeben, weil das Display beschädigt war. Als die Behörden das Gerät nach dem Vorfall im Flugzeug untersuchten, sollen noch weitere Schäden aufgrund der nicht fachgemäßen Reparatur in dem Handy gefunden worden sein. Der Bericht schließt damit, dass bislang keine weiteren Fälle einer solchen Überhitzung bzw. Selbstentzündung eines mobilen Geräts in Australien dokumentiert worden seien.