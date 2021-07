"Bei Ransomware niemals zahlen oder Festplatte löschen"

Psychologische Komponente

„ Ransomware ist eine spannende Kategorie, weil eine psychologische Komponente integriert ist. Der Angreifer teilt mit, dass er die Daten hat und man dafür bezahlen muss“, führte der Kaspersky-Sicherheitsexperte Christian Funk bei einem Pressegespräch am Mittwoch in Wien aus. Im Gegensatz zu anderer Malware, die im Verborgenen arbeite und genau darauf abziele, nicht entdeckt zu werden, sei es bei Ransomware genau umgekehrt. „Über die Jahre haben es die Angreifer immer besser verstanden, ihre Forderungen so zu kommunizieren, dass auch technisch wenig versierte User verstehen, was sie zu tun haben, um den Forderungen nachzukommen“, erklärt Funk.