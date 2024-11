Royal Enfield präsentiert erstes E-Motorrad im kultigen Design

Die Flying Flea FF-C6 nimmt sich Anleihen an einem historischen Motorrad des indischen Herstellers.

Das Vorbild des neuen E-Motorrads stammt aus dem Jahr 1938 . Das Modell mit der Bezeichnung RE 125 erhielt den Spitznamen " Flying Flea ", weil es im 2. Weltkrieg an Fallschirmen befestigt von Flugzeugen abgeworfen wurde.

Royal Enfield hat eine eigene Marke für Elektromotorräder mit dem Namen Flying Flea präsentiert. Gleichzeitig hat der indische Motorradhersteller sein erstes elektrisches Modell vorgestellt. Die Flying Flea FF-C6 nimmt sich zahlreiche Anleihen an einem historischen Motorrad.

Für urbanen Einsatz entwickelt

Das Elektromotorrad dürfte in erster Linie für den urbanen Einsatz gedacht sein. Gerade in Indien, wo die Luftverschmutzung in den Städten extrem ist, könnte den elektrisch betriebenen Zweirädern eine gewichtige Rolle zukommen. Elektromotorräder werden daher auch von der indischen Regierung massiv gefördert.

Bis man die elektrische Royal Enfield aber auf den Straßen sieht, wird noch etwas Zeit vergehen. Die Markteinführung ist nämlich erst für 2026 geplant. Dafür darf man sich noch weitere Elektromotorräder von der Kultmarke erwarten.