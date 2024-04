Größtes E-Motorrad der Welt hat 720 Kilometer Reichweite

Auf einer Motor Show in Thailands Hauptstadt Bangkok zog ein neues Motorrad viel Aufmerksamkeit auf sich, wie New Atlas berichtet. Das E-Motorrad Felo Tooz soll mit einer Reichweite von 720 Kilometern bisherige E-Motorräder in den Schatten stellen.

Bereits in der Vergangenheit machte sich der thailändische Hersteller Smartech mit E-Rollern wie dem Felo FW06 oder dem faltbaren E-Moped M-One einen Namen, wie Netzwelt anmerkt.

Erste Details über die Ausstattung

Beim neuen Fahrzeug Felo Tooz handelt es sich derzeit noch um ein Konzeptfahrzeug. Deshalb ist momentan noch nicht allzu viel über die Maschine bekannt. Was Smartech bereits verraten hat, klingt allerdings vielversprechend.

Neben seiner großen Reichweite soll das Fahrzeug auf 200 km/h beschleunigen können. Ein 35-kWh-Akku soll innerhalb von 20 Minuten seine Kapazität von 20 auf 80 Prozent steigern können, wenn er mit einem Schnelladesystem aufgeladen wird. Dank der Vehicle-to-Load Technologie (V2L) sollen auch andere Geräte mit Strom versorgt werden können, der dort gespeichert ist.