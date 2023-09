Nur Reiche dürfen dieses E-Motorrad probefahren

Sie wird in Großbritannien gebaut und zielt auf ein zahlungskräftiges Publikum ab. So kann man eine maßgeschneiderte Jacke für 4.000 Pfund und einen individuell angepassten Helm für 3.000 Pfund mit bestellen.

Und dafür müssen Fahrer*innen tief in die Tasche greifen. Die Vector wird individuell für die Käufer*innen angefertigt und startet laut electrek bei 128.000 Dollar (120.800 Euro) .

Testfahrt mit 200 km/h

Wer am Testfahrprogramm teilnehmen möchte, muss dafür an Standorte in Großbritannien und den USA reisen. Zudem muss neben dem finanziellen Nachweis auch bewiesen werden, dass man Erfahrung mit dem Fahren eines Motorrads hat.

Die Arc Vector soll in 3,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen. Die Maximalgeschwindigkeit wird mit 200 km/h angegeben. Die 16,8-kWh-Batterie soll in 40 Minuten aufgeladen sein und soll 321 km Reichweite bei gemischter Nutzung und 193 km auf der Autobahn bieten.