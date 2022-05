Harley Davidsons LiveWire stellt zweites E-Motorrad vor

Nach dem LiveWire One, kündigt Harley-Davidsons Tochterunternehmen sein zweites Elektromotorrad S2 Del Mar an. Laut dem Hersteller strebt man bei dem Modell eine 80 PS-Leistung (59,6 kW) an.

Das Gefährt soll in 3,5 Sekunden oder weniger von 0 auf rund 97 km/h kommen. Ausgestattet mit 2 19-Zoll-Dunlop DT1-Reifen könne man damit sowohl auf der Straße als auch auf dem Gelände fahren. Die zentrale und modular aufgebaute Komponente ist die sogenannte „Arrow“-Plattform von LiveWire, welche Batterie-, Motor-, Lade- und Steuerungssystem in einer einzelnen Einheit vereint.