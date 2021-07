Harley-Davidson zeigt neues, günstigeres LiveWire E-Motorrad

Das LiveWire One der Kultmarke Harley-Davidson kommt weiter und ist günstiger als sein Vorgänger.

Harley-Davidson hat sein zweites rein elektrisch angetriebenes Motorradmodell präsentiert. Das LiveWire One profitiert von den Erfahrungen, die das US-Unternehmen mit seinem ersten LiveWire-Modell gesammelt hat. Es ist vernetzter, ausdauernder und günstiger.

230 Kilometer Reichweite

Wie Engadget berichtet, soll man das LiveWire One mit einer Akkuladung 230 Kilometer weit kommen. Beim Vorgängermodell waren es knapp 180 Kilometer. Dank Schnellladeoption kann der Akku in 45 Minuten von 0 auf 80 Prozent gebracht werden. Die genaue Kapazität gibt Harley-Davidson noch nicht an.