Futuristisches E-Moped von BWM: Serienmodell steht vor der Tür

Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren mehrere, teils sehr futuristische E-Motorrad-Konzepte präsentiert. Darunter etwa das Vision DC Roadster . Später folgte ein Modell mit der Bezeichnung CE 04 . Letzteres wurde erst im Mai 2021 in freier Wildbahn gesichtet .

Wie BMW kürzlich via Twitter andeutete, wird am 7. Juli ein neues Motorrad vorgestellt. Worum genau es sich handelt, wurde in dem kurzen Video allerdings nicht verraten. Der Hashtag #PluggedToLif e lässt aber darauf schließen, dass es ein E-Fahrzeug sein wird.

Die kurzen Eindrücke des Motorrads im Video sowie die jüngste Sichtung legt nahe, dass am 7. Juli tatsächlich das Serienmodell des CE 04 präsentiert wird. In dieses Bild passt auch, dass in dem veröffentlichten Video in einem Frame genau diese Bezeichnung zu sehen ist, wie Electrek entdeckt hat.

Details wird es dann am kommenden Mittwoch geben, die futurezone wird berichten.