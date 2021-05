Futuristischer BMW Elektro-Scooter auf der Straße gesichtet

Der neue E-Scooter von BMW wurde erstmals in freier Wildbahn gesichtet, berichtet Electrek. Auch wenn die Marke abgedeckt und es somit nicht eindeutig ersichtlich war, dass es sich um den Definition CE 04 handelt, sei klar, dass es sich um den futuristischen E-Scooter von BMW handle, heißt es. Dieser könnte bereits in Kürze in Produktion gehen. Die Fotos von der Testfahrt stammen von einem User, der sie auf Instagram gestellt hat.