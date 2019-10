"Die E-Roller sollen nicht zum Albtraum werden"

Hive ist eine von inzwischen neun E-Scooter-Marken, die derzeit in Wien unterwegs sind. Mit 300 E-Rollern zählt es dort noch zu den kleinen Anbietern. Die Konkurrenten Lime, Circ und Bird haben das maximal zulässige Kontingent von 1.500 Zulassungen ausgeschöpft. Klingt nicht nach einem großen Player im E-Roller-Business. Das Unternehmen hat allerdings große Pläne.

Der Rollerverleih wurde im Februar von BMW und Daimler gegründet und ist Teil von deren Mobilität-Joint-Venture. In Kürze wird es in die Dachmarke FreeNow integriert. Diese vereint die Angebote ShareNow ( Carsharing), ReachNow (öffentlicher Nahverkehr), ParkNow (Parkplatzsuche) und ChargeNow (E-Ladestationen). Mit einem umfangreichen Mobilitäts-Konzept für den urbanen Raum will man sich durch stetiges Wachstum gegen die Konkurrenz durchsetzen.