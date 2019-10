Mann manipuliert Bremskabel bei über 100 E-Scootern

Ungeachtet dessen, dass es vermehrt zu schweren Unfällen kommt, boomen E-Scooter auf der ganzen Welt. Besonders gefährlich wird es allerdings, wenn die Bremsen versagen. Ein Mann in Florida hat genau das in Kauf genommen. Er soll bei bis zu 140 E-Scootern das Bremskabel durchgeschnitten haben.

E-Scooter von Lime, Bolt und Bird

In einem Überwachungsvideo wurde er nun auf frischer Tat ertappt, wie er zunächst mit Werkzeug am Lenker schraubt und dann sich am Bremskabel an den Rädern zu schaffen macht.