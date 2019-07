Verbrennen, versenken, zerstören: Hier wird Hass auf E-Scooter gefeiert

Offiziell will der Account den E-Rollern damit die letzte Ehre erweisen. Die Bitte an die User, entsprechende Fotos und Videos von Scooter-Zerstörungen zu schicken, könnte aber auch durchaus als Aufruf zur Sachbeschädigung verstanden werden.

Auf Instagram kommt der Account jedenfalls gut an. Er hat knapp an die 100.000 Followers, Tendenz steigend. Wirklich viel Kritik gibt es in den Kommentaren nur, wenn der E-Roller verwendet wurde, um Autos zu zerstören.