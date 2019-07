57 E-Roller und Bikesharing-Fahrräder in Fluss gefunden

Ein Mitarbeiter des Sheriff-Büros scherzte: „Wir empfehlen die E-Roller nicht im Fluss zu parken.“ Das hat aber auch einen ernsten Hintergrund. Abgesehen vom Sachschaden kann die Umwelt leiden. Wären die Roller zu lange unentdeckt im Wasser gewesen, hätten Chemikalien aus den Batterien austreten können, was wiederum schädlich für das Ökosystem des Flusses wäre.

Derzeit findet in Portland der zweite Testlauf für E-Roller-Dienste statt. Dieser ist im April gestartet und dauert ein Jahr. Derzeit befinden sich knapp 2.000 E-Scooter in Portland im Betrieb. In der Testphase dürfen maximal 2.500 der Leihroller in der Stadt sein.