Gefahr auf zwei Rädern: Warum E-Roller die Notaufnahmen füllen

In den USA berichten Notaufnahmen im ganzen Land diesen Sommer von einer Zunahme bestimmter Verletzungen, wie die Washington Post berichtet. Gebrochene Nasen, Handgelenke, Schultern, Gesichtsknochen und Schädeltraumata mussten Ärzte in ungewohnten Mengen behandeln. Auf Nachfrage stellt sich heraus, dass viele Patienten sich die Verletzungen bei Fahrten mit elektrisch betriebenen Tretrollern zugezogen haben.

Diese E-Scooter sind ein Trend, der durch Start-ups, die App-basierte Verleihdienste aufziehen, einer der großen Trends des Jahres 2018. Auch in Wien wird einer der großen US-Anbieter in Kürze solche Tretroller zum Ausleihen in der ganzen Stadt verteilen (die futurezone berichtete). Die Washington Post hat Notaufnahmeleiter in sieben Städten in den USA interviewt und erfahren, dass diese bis zu zehn Verletzungen mit E-Scootern pro Woche behandeln, viele davon schwer.