US-Start-up Lime startet mit Tretroller-Sharing in Wien

Ähnliche Anlaufschwierigkeiten will Lime offenbar vermeiden und fängt vorsichtig an. Laut einer Mitteilung der Firma soll in Wien anfangs zunächst ein Testbetrieb starten. Eine großflächige Verteilung der Roller soll dann erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Es handelt sich jedenfalls um ein sogenanntes Free-Floating-System ohne fixe Stationen. Reserviert werden die Roller per App, die Höhe der Gebühren wurde noch nicht bekanntgegeben.