Mit Bolt startet achter E-Scooter-Verleiher in Wien

Das aus Estland stammende, früher als Taxify bekannte Unternehmen Bolt wird künftig in Wien E-Scooter zum Ausleihen auf die Straßen stellen. Wie ORF.at berichtet, handelt es sich in der Bundeshauptstadt bereits um den achten Anbieter von Elektro-Tretrollern zum Mieten. Bolt ist in 35 Ländern aktiv - neben europäischen Städten u.a. auch in Bagdad, Mexico City, Accra ( Ghana) oder Sydney - und hat laut eigenen Angaben mehr als 25 Millionen Kunden.