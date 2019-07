E-Roller bekommen einheitliche Sicherheitsstandards

Unfallzahlen steigen

Dass einheitliche Sicherheitsstandards dringend notwendig sind, zeigen die steigenden Unfallzahlen: Alleine im Raum Wien gab es im letzten Quartal 2018 rund 200 Unfälle mit E-Scootern, belegen Zahlen des Kuratoriums für Verkehrssicherheit. In Brüssel, Paris und zuletzt auch in London gab es sogar schon Todesopfer. Dabei ist es nicht nur der sorglose Gebrauch, der E-Scooter zur Gefahr macht, sondern mitunter sind es auch technische Fehlfunktionen. In Zürich etwa musste ein Verleihservice seine Scooter wieder einziehen, weil sie während der Fahrt unvermittelt stoppten.

Neue Normen mitentwickeln

„E-Scooter sind aus dem öffentlichen Raum nicht mehr wegzudenken. Es ist höchste Zeit, dass einheitliche Normen hier für die optimale Sicherheit sorgen. Mindeststandards können helfen, die Zahl der Unfälle deutlich zu reduzieren. Wir suchen daher ExpertInnen aus der einschlägigen Industrie, die aktiv an der Erstellung dieser Normen mitwirken möchten“, so Dipl.-Ing. Christian Gabriel, Leiter des Bereichs Normung im OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik und Mitglied des Standardization Management Board in IEC.

Bei Interesse an einer Mitarbeit wenden Sie sich bitte an das österreichische Nationalkomitee von IEC im OVE unter der Telefonnummer 01 - 5876373 - 0 oder per E-Mail unter ove@ove.at. Das erste Treffen des neuen Technischen Komitees TC 125 findet am 23. und 24. September in Brüssel statt.